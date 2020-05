Commentatoren woedend op Van Poppel (en tv-kijkers mogen meegenieten)

Carlos Sastre had tijdens zijn loopbaan een florerende fanclub in Vlaanderen. Dat ontstond ooit toen een Belgische wielerliefhebber de Spaanse renner op vakantie tegen het lijf liep. Sastre toonde zich een sympathieke kerel, het mondde uit in een etentje en uiteindelijk dus in die fanclub. Bussen vol Vlamingen trokken jarenlang door Europa om hun klimheld aan het werk te zien.

Jean-Paul van Poppel heeft voor zover bekend geen fanclub in België en zal die ook nooit meer krijgen. Tijdens de Giro d’Italia van 2009 nam de Nederlandse ploegleider van Carlos Sastre een beslissing die Vlaanderen - en met name commentatoren Renaat Schotte en José De Cauwer - in woede deed ontsteken. Van Poppel gaf Serge Pauwels, die in gouden positie lag om de etappe te winnen, de opdracht om op kopman Sastre te wachten. De klassementsambities van de Spanjaard moesten beschermd worden, overigens op verzoek van Vlaanderens troetelkind Sastre zelf. Schotte en De Cauwer begrepen er geen reet van en haalden Van Poppel telefonisch in de uitzending. Toptelevisie.

Toen Pauwels zich liet afzakken was zijn hulp al niet meer nodig, Sastre was uit de gevarenzone. Maar inmiddels had de Belg zijn medevluchter Leonardo Bertagnolli dus al de overwinning in de schoot geworpen. Het ironische is dat die Giro-etappe nu alsnog op het palmares van Pauwels prijkt. Bertagnolli bleek doping te hebben gebruikt, en werd jaren later uit de uitslag geschrapt. Pauwels kwam als tweede over de meet en kreeg zo misschien wel de zuurste ritzege aller tijden op zijn naam geschreven.