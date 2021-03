Commotie in Rio de Janeiro: Maracanã wordt Koning Pelé Stadion

In Rio de Janeiro is onder voetballiefhebbers grote commotie ontstaan nadat het parlement van de deelstaat dinsdagavond besloot de naam van het iconische stadion Maracanã te veranderen. Het voetbalbolwerk moet de naam krijgen van Pelé, de beroemdste Braziliaanse voetballer ooit, die met zijn land onder meer drie keer wereldkampioen werd. ‘Edson Arantes do Nascimento – Koning Pelé Stadion’, moet de officiële naam worden, vindt een meerderheid van de parlementariërs.

“Rei Pelé (Koning Pelé, zoals hij in Brazilië wordt genoemd, red.) is de beste speler aller tijden van de planeet. Hij vertegenwoordigde Brazilië en vertegenwoordigt Brazilië nog steeds. Hij verdient dit eerbetoon’’, aldus parlementslid en tevens voorzitter van het staatsparlement André Cecliliano, die het wetsvoorstel indiende.

Maar voetbalfans en -journalisten uit Rio zijn niet blij met de naamsverandering. Het stadion – in de volksmond Maracanã genoemd naar de omliggende wijk – draagt al decennia de officiële naam ‘Estádio Jornalista Mário Filho’. Dat is een eerbetoon aan de journalist Mario Filho, die in de jaren veertig van de vorige eeuw de grote kracht achter de bouw van het stadion was.

Tegen de aanleg, speciaal voor het WK van 1950 in Brazilië, was destijds veel weerstand. De lokale bevolking vond dat de gemeente beter ziekenhuizen kon bouwen en verzette zich hevig tegen de als megalomaan bestempelde bouwplannen voor het stadion, dat plaats zou gaan bieden aan 200.000 mensen.

Als grote baas van de sportkrant Jornal dos Sports maakte de gerespecteerde Filho zich sterk voor het stadion. De gedistingeerde journalist, altijd gekleed in pak en met stropdas, wijdde vele pagina’s in zijn krant aan de noodzaak van het stadion, dat er na veel gesteggel inderdaad kwam. Als eerbetoon prijkt daarom in grote letters zijn naam aan de gevel van het Maracanã – een naam die verwijst naar een papegaaiensoort die voor de bouw in het gebied rondvloog.

De hoofdingang van het Maracanã, met de naam van journalist Mário Filho op de gevel.

Icoon van Rio

Filho is om nog meer redenen een icoon van de sport- en entertainmentgeschiedenis in Rio de Janeiro. Een jaar of twintig voor de bouw van het Maracanã was hij ook de bedenker van de wedstrijd tussen de sambascholen van Rio, die is uitgegroeid tot het inmiddels wereldvermaarde carnaval.

Én hij was de grote man achter de ontwikkeling van Fla-Flu als een van de bekendste voetbalderby’s ter wereld. Ook weer via zijn krant, riep Filho in 1934 supporters van beide clubs op zo veel mogelijk trommels, toeters en vuurwerk mee te nemen naar de onderlinge strijd. Hij zou dan de ‘beste supporters’ kiezen. De in 1966 op 58-jarige leeftijd overleden journalist legde zo de basis voor datgene waarmee voetbal in Brazilië beroemd werd: een feest op het veld, maar óók en vooral op de tribunes.

Golf van protest

Op sociale media zorgden voetbalsupporters en -journalisten voor een golf van protest en ongeloof over het besluit om zijn naam van de gevel te halen. De mythische betekenis van Pelé voor het Braziliaanse voetbal wordt door niemand betwist, maar een echte band met Rio of Maracanã heeft hij niet. Hij werd geboren in het dorp Tres Corações in de staat Minas Gerais en speelde vrijwel zijn hele carrière voor Santos in de deelstaat São Paulo. De enige link met het Maracanã is dat hij er regelmatig en graag speelde met de nationale ploeg en er het 1000ste doelpunt in zijn loopbaan maakte.

‘Maracanã en Mário Filho: Haal zijn naam niet van de Tempel van het voetbal’, schreef het populaire supportersaccount MRN, dat een grote schare fans vertegenwoordigt van regerend landskampioen Flamengo, de populairste club van de stad die grote successen vierde in het stadion, waar ook de WK-finales van 1950 en 2014 werden gespeeld.

Vooral het feit dat het parlement van de deelstaat juist op dit moment overgaat tot dit besluit, terwijl de coronapandemie Brazilië en Rio de Janeiro opnieuw in zijn greep heeft en dagelijks voor recordaantallen doden en nieuwe besmettingen zorgt, leidt tot woede en onbegrip. ‘De arme Pelé ziet zijn heilige naam gebruikt worden door politici die zich bezig zouden moeten houden met echt serieuze problemen’, schreef journalist Eric Faria van O Globo op Twitter. ‘De naam van het Maracanã veranderen, dat is echt iets ‘belangrijks’ midden in een pandemie. Geachte afgevaardigden, jullie moeten je schamen om nu zoiets op de rol te zetten.’

Lobby voor veto

‘Als ze niets beters te doen hebben, kunnen we nog wel een lijstje met prioriteiten geven om aan te werken, want uiteindelijk betalen wij hun salaris’, schreef Cris Dissat, die tegenover het stadion woont en de ontwikkelingen rond het voetbal in Rio volgt voor het populaire supportersblog en twitteraccount @Fimdejogo. Zij zette met de hashtag #vetagovernador (veto het, gouverneur) ook direct een lobby op gang om de gouverneur van Rio, Cláudio Castro, te bewerken. Hij heeft als hoogste baas van de regering van Rio de Janeiro de bevoegdheid om het parlementsbesluit met een veto terug te draaien.

Het Maracanã vanuit de lucht tijdens een wedstrijd van landskampioen Flamengo.

De inmiddels 80-jarige Pelé werd vorige week in São Paulo gevaccineerd tegen het coronavirus.