Complimenten van de trainer: vrouwen PEC Zwolle winnen weer eens een eredivisieduel

En daar viel veel voor te zeggen. PEC knokte zich naar de eerste winstpartij sinds 8 oktober (!) toen Feyenoord in een goed gevuld stadion opzij werd gezet. Daar zag het vrijdagavond in een onvergelijkbaar decor overigens lang niet naar uit.

Kerstbonus

Na een afgrijselijke blunder van PEC-keepster Moon Pondes, die een bal zomaar losliet, kwam Heerenveen op voorsprong. Marushka van Olst, Danique Noordman en Evi Maatman zorgden met treffers voor de uiteindelijke kerstbonus. Die zege was op basis van het vertoonde aanvalsspel wel te billijken.

Voor Maatman (18) was het een bijzonder duel. Op 23 april van dit jaar maakte ze haar eredivisiedebuut in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen, ze viel twee minuten voor tijd in. Ditmaal stond ze voor de tweede keer op rij in de basis. En met succes.

Kans pakken

,,Ik ben wel tevreden met hoe het ging. En ik ben zeker blij dat ik met mijn goal belangrijk ben geweest voor het team”, zei Maatman, die na een treffer tegen FC Twente nu op twee competitiegoals staat. Is zij de nieuwe spits van PEC Zwolle? ,,Ik hoop het natuurlijk wel. Het is in ieder geval fijn om een keer in de basis te starten. Extra mooi dat het nu zo uitpakt. Ik ben nog jong en ik heb de tijd om te kijken wat er op mijn pad komt. Elke kans die ik krijg, wil ik gewoon pakken.”

PEC Zwolle is voor dit jaar klaar en maakt zich op voor de winterstop, die een maandje duurt. Op zondag 16 januari komt FC Twente naar Zwolle. Maatman heeft alle vertrouwen in de tweede seizoenshelft. ,,We kunnen zo goed voetballen als team. Dat hebben we nu ook weer laten zien en dat is positief. Die lijn moeten we doortrekken.”

Pure Energie Eredivisie Vrouwen: PEC Zwolle-SC Heerenveen 3-1 (1-1). 11. Kristen Mc Farland 0-1, 43. Marushka van Olst 1-1, 52. Danique Noordman 2-1, 67. Evi Maatman 3-1.