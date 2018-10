Concurrente Bertens knokt zich naar tweede ronde in Tianjin

Valverde showt regenboog­trui in Italië

12:02 Alejandro Valverde showt zijn regenboogtrui morgen voor het eerst in wedstrijdverband. De 38-jarige wereldkampioen doet mee aan de Italiaanse semiklassieker Tre Valli Varesine, een koers over 212 kilometer van Saronno naar Varese. Valverde veroverde vorige week in Innsbruck voor het eerst de wereldtitel.