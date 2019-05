Concurrente Bertens trekt zich terug op Roland Garros

,,Ik ben zo teleurgesteld dat ik mijn opgave op Roland Garros moet aankondigen. Ik heb al enkele weken pijn in mijn onderarm en een MRI-scan heeft zondagavond bevestigd dat ik een spierscheuring heb, die helaas veel erger kan worden als ik speel”, schrijft Kvitova. ,,Twee jaar geleden heb ik op Roland Garros mijn comeback gemaakt, dus ik baal er heel erg van dat ik hier dit jaar niet kan spelen. Het is een zware beslissing. Ik kan niet wachten om terug te keren in 2020.”



Kvitova is de nummer zes van de wereld. De 29-jarige Tsjechische kent een goed jaar, met toernooizeges in Sydney en Stuttgart en finaleplaatsen op de Australian Open en in Dubai.