‘Concurrente Sifan Hassan doodgestoken in eigen appartement’

De Keniaanse atlete Agnes Tirop (25), die op de Olympische Spelen als vierde eindigde op de door Sifan Hassan gewonnen 5000 meter, is dood aangetroffen in haar woning in het dorp Iten. Een bestuurslid van de Keniaanse bond zegt in de krant The Standard dat Tirop vermoedelijk is doodgestoken door haar ex-vriend. Ze had steekwonden in haar buik.