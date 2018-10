Concurrente van Bertens voor WTA Finals door in Peking

Pliskova kwam in de eerste set met 3-0 achter te staan, maar knokte zich terug en trok de partij naar zich toe.

De voormalige nummer 1 van de wereld strijdt met Kiki Bertens om een plek op de WTA Finals van eind deze maand in Singapore. De beste acht tennissters van dit seizoen mogen meedoen aan dat lucratieve toernooi. Pliskova heeft op dit moment de achtste plaats in handen, Bertens staat vlak achter haar op de ranglijst van 2018.



De Westlandse bereikte gisteren al de tweede ronde in Peking door de Roemeense Sorana Cirstea op overtuigende wijze te verslaan (6-2 6-0). De huidige nummer 11 van de wereldranglijst treft nu Kirsten Flipkens uit België.