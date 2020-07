Confronterende GP voor Verstappen: Zelf onberispelijk, maar ‘nog niet snel genoeg’

Door Arjan Schouten



Confronterend was de GP van Stiermarken voor Max Verstappen. Onberispelijk was zijn optreden, na ook al een sterke kwalificatie in de regen. En toch had het eindresultaat - een derde plaats - een zure bijsmaak. Het ontbrak hem aan een aanvalswapen om die twee meest dominante auto’s van de laatste jaren serieus in de problemen te brengen.