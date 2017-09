Contador wint op helse klim, Kelderman valt van podium af

Door Mark den Blanken



Vooraf wist iedereen al dat dit een helse etappe zou worden. De slotklim met percentages van 20 procent zou de scherprechter worden. Dat bleek. Alberto Contador, in zijn laatste bergetappe voor zijn pensioen, begon de Angrilu met een kleine voorsprong. De 34-jarige Spanjaard was samen met zijn ploegmaat Pantano weggereden in de afdaling van de Alto del Cordal.



Op weg naar de top van de Angliru raapte hij de restanten van de kopgroep één voor één op. Contador kreeg zelfs nog even hulp van Enric Mas en Simon Yates. Ondertussen groeide het gat met Kelderman tot boven de minuut. Een probleem voor de Nederlander, want hij moest 1.17 verdedigen voor een plek op het podium. Daarnaast moet Kelderman ook nog Zakarin in de gaten houden, die slechts 12 tellen achter hem stond.



Op het moment dat Vincenzo Nibali, nummer twee in het klassement, moest lossen uit de groep der favorieten ging het eigenlijk mis voor Kelderman. Op dat moment verhoogde Froome het tempo, waardoor ook de eerdere ontsnapping van Kruijswijk ten einde kwam. Eigenlijk kon niemand het tempo van de klassementsleider volgen. Enkel ploeggenoot Wout Poels, de Nederlander liet zien dat hij in topvorm verkeert.



Zakarin probeerde, in de achtergrond van Froome en Poels, Kelderman te lossen. Met succes het gat tussen de twee werd stilletjes steeds groter. De podiumplek van de Sunweb-renner bleek op steeds lossere schroeven te komen staan. Aan de voorkant had Contador een te groot gat en ook Zakarin liep te ver weg.



In de voorhoede kwam Poels samen met Froome steeds dichterbij Contador. De Limburger reed zelfs zo hard dat het even leek dat zijn kopman hem moest laten gaan. De versnelling kwam echter te laat. Contador hield 17 seconden over en poetste zijn laatste bergetappe nog wat een extra glans bij met een zege. Op de streep hield hij 17 tellen over op Poels en Froome. Zakarin volgde op 35 seconden, Nibali gaf 51 tellen toe net als Steven Kruijswijk. Kelderman kwam op 1.11 van Contador boven.



Kelderman moet genoegen nemen met een vijfde plek in deze Vuelta. Zowel Zakarin als Contador stuift hem in de laatste bergrit voorbij. Zakarin eindigt derde. Contador moet genoegen nemen met een vierde plek. Poels stijgt naar een zesde plek in het klassement, Kruijswijk wordt negende. Morgen volgt nog een vlakke rit naar Madrid.