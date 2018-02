Conte: We waren dichtbij de perfecte wedstrijd

,,Helaas maakten we één fout. We weten heel goed dat als je zo'n fout maakt tegen Barcelona en spelers als Messi, Suarez en Iniesta dat je dan moet boeten. Het is jammer, maar ik ben heel erg trots op mijn spelers. Ze hebben uitgevoerd wat we hadden afgesproken. Het zat ons helaas niet altijd mee, dat is jammer.''

Willian zette Chelsea in de 62e minuut op voorsprong, maar een kwartier voor tijd ging het in de Engelse achterhoede mis. Messi profiteerde en bracht Barcelona op gelijke hoogte.

Conte beseft dat het in Barcelona lastig zal worden. ,,We weten dat het een sterk en fantastisch team is. Maar alles is nog open. Deze wedstrijd geeft ons vertrouwen om er voor te gaan en iets ongelooflijks te doen.''