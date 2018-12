Coopmans volgt Kuiper op als bondscoach schaatsers

MLS in rouw vanwege overlijden recordtrai­ner 'Sigi' Schmid

17:50 Siegfried 'Sigi' Schmid, de trainer met het grootste aantal zeges in de Major League Soccer op zijn naam, is op 65-jarige leeftijd overleden. Hij stierf op eerste kerstdag in een ziekenhuis in Los Angeles. Daar was hij eerder deze maand opgenomen met hartproblemen.