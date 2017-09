Copa América-trofee geveild voor slachtoffers natuurrampen

Jonge fan ziet Messi als heilige en kust zijn schoen

16:44 Voor veel voetballiefhebbers is Lionel Messi een heilige. Ook voor een jonge Barcelona-fan die gisteravond langs de beveiliging glipte. Messi bleef rustig, omhelsde de jonge bewonderaar en maakte een praatje met hem. Maar voordat de Argentijn het in de gaten had, gebeurde het: de jongen bukte en kuste zijn voetbalschoen.