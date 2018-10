Corinthians staat met speciaal shirt stil bij eerste wereldtitel Senna

Wilder noemt Joshua lafaard en leugenaar

18:32 Hij moet op 1 december in Los Angeles boksen tegen Tyson Fury, maar Deontay Wilder had bij de start van de gezamenlijke promotietour de mond vol van een andere Brit, Anthony Joshua. De 32-jarige Amerikaan noemde de huidige wereldkampioen in het zwaargewicht bij vier mondiale bonden (WBA, IBF, WBO, IBO) meerdere keren een leugenaar en een lafaard.