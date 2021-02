Corona legt bom onder Australian Open: 600 mensen in quarantaine en zeker dag geen tennis in Melbourne

Minder dan een week voordat in Melbourne de Australian Open van start moet gaan, ligt er een spreekwoordelijke bom onder het toernooi. Een van de medewerkers van een hotel in de tennisbubbel in Melbourne is positief getest op het coronavirus. Daardoor moeten zo’n 600 mensen die betrokken zijn bij de Australian Open in quarantaine.

En dat niet alleen: de toernooien die momenteel in aanloop naar de Australian Open worden afgewerkt op Melbourne Park zijn voor donderdag allemaal stilgelegd. Dat betekent dat bij de ATP Cup, de Great Ocean Road Open (ATP) en twee WTA-toernooien de banen leeg zullen blijven.

Vier toernooien moeten dus in drie dagen tijd worden afgewerkt, want staan de eerste partijen in het hoofdtoernooi van de Australian Open (de kwalificatie werd eerder buiten Australië afgewerkt) op het programma. En of er vrijdag wel gespeeld kan worden op Melbourne Park is nog maar de vraag. De organisatie hoopt daar later vandaag duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

‘Geen reden tot paniek’

Premier Daniel Andrews van de staat Victoria houdt goede hoop en denkt dat het hoofdtoernooi maandag gewoon van start kan gaan. ,,Daar verwacht ik geen problemen voor.” Tennissers, begeleiders en scheidsrechters mogen hun hotelkamer pas weer verlaten als ze negatief zijn getest.

Ondanks de besmetting, maant premier Andrews tot kalmte. ,,Er is geen reden voor paniek. We hebben eerder als staat laten zien dat we met dit soort situaties om kunnen gaan.” In de staat gelden nu wel strengere maatregelen, waaronder een mondkapjesplicht in gebouwen.

Een medewerker van een van de hotels waar deelnemers van de Australian Open bij aankomst in quarantaine moesten, is positief getest op het virus. Ongeveer zeshonderd mensen die in contact met hem hebben gestaan, gaan in quarantaine. Het zou gaan om de besmettelijkere Britse variant van het virus.

