Corona ruïneerde zijn reukvermogen, maar weerhoudt Thomas Krol niet van twee nationale titels op NK afstanden

Dat ‘het’ betreft besmetting met het coronavirus, waar Krol al in maart mee te maken kreeg in Zwitserland waar hij eerst bij zijn vader was en later bij de familie van zijn toenmalige vriendin verbleef. ,,Toen deden we er eigenlijk nog een beetje lichtzinnig over, er was maar weinig bekend‘", geeft hij toe. ,,Sterker nog, ik zei tegen mijn vader en oma nog dat we maar beter niet konden knuffelen, want ‘dadelijk heb ik het’ zeiden we tegen elkaar. Mijn oma is 96.... Misschien is het wel een levensreddende actie geweest, want twee dagen later werd ik ziek.”