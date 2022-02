Corona teistert Ronde van Valencia: Jumbo-Visma en Team DSM naar huis

,,Aangezien niet kan worden uitgesloten dat nog meer mensen positief testen is daartoe besloten ter bescherming van anderen, binnen en buiten het team”, meldt Jumbo-Visma in een verklaring. ,,Vanaf drie dagen voor de start werd dagelijks bij alle teamleden, zowel renners als staf, een coronatest uitgevoerd om in het belang van ieders gezondheid adequaat te kunnen handelen.” ,,Daarnaast werd zoveel mogelijk met compartimenten gewerkt om het aantal zogeheten close contacts te beperken. De besmette teamleden gaan in isolatie, close contacts in quarantaine en de rest keert huiswaarts.”

Geen namen

De Nederlandse ploeg maakt geen namen bekend bij de positieve tests. Het is dan ook niet duidelijk of het om stafleden of renners gaat. Jumbo-Visma startte in Valencia met Edoardo Affini, David Dekker, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Gijs Leemreize, Sam Oomen en Milan Vader. Dekker stapte donderdag na een val uit de koers.



Later op de dag maakte ook Team DSM bekend wegens coronagevallen niet meer op te stappen. De ploeg, die geen Nederlandse renners in Valencia had opgesteld, kent drie positieve gevallen.



In de Ronde van Valencia boekte Fabio Jakobsen donderdag zijn eerste overwinning van het seizoen. Hij was overtuigend de sterkste in de massasprint. Aleksandr Vlasov won de bergetappe van gisteren en leidt in het algemeen klassement. De Kazach heeft een voorsprong van 32 seconden op Remco Evenepoel, die de eerste rit op zijn naam schreef.



De etappes van zaterdag en zondag zijn zo goed als vlak. Vrijdag trok het Australische team BikeExchange-Jayco zich al terug uit de meerdaagse koers in Spanje.