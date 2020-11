Coronavirus of niet, Lars (22) geeft voetbaldroom niet op

De bewijsdrang is in zijn ogen te zien als Ten Teije praat over zijn missie bij GVVV, de tweededivisionist uit Veenendaal waar hij eind augustus neerstreek. Topscorer worden, assists leveren en daarmee een nieuwe kans in het profvoetbal afdwingen. Of zoals hij het zelf samenvat: ,,Ik moet gewoon een jaar vlammen. Dan komt die kans vanzelf wel. Die druk leg ik mijzelf ook op. Ik ben pas 22 jaar.”