Cort Nielsen wint vierde etappe in Parijs-Nice

Michal Kwiatkowski neemt de gele trui over van Dylan Groenewegen. De Amsterdamse sprinter van Jumbo-Visma won de eerste twee etappes en eindigde gisteren als negende. Het zwaartepunt van de zware vierde etappe lag in de laatste 60 kilometer. Na de Côte de Trèves (3 kilometer à 5,2%) kwam de steile Côte de Condrieu (1,9 kilometer à 8,5%) en halverwege de Côte de Saint-Michel-sur-Rhône (3 kilometer à 6,6%) draaiden de renners het slotcircuit op. Daarin bleek Cort Nielsen de sterkste. Hij reed in de laatste kilometer weg bij de Belg Thomas De Gendt (+7 seconden) en de Italianen Giulio Ciccone (+13 seconden) en Alessandro De Marchi (+18 seconden).

Dylan Groenewegen won de eerste en tweede etappe in de sprint. Gisteren viel hij in de laatste honderd meter stil en werd hij negende. Sam Bennett won de etappe, voor Caleb Ewan en Fabio Jakobsen. Groenewegen is na drie dagen wel zijn leiderstrui kwijt in Parijs-Nice, de achtdaagse koers door Frankrijk die nog tot en met zondag duurt. Morgen is de individuele tijdrit van 25,5 kilometer van Barbentane naar Barbentane. Op zaterdag en zondag volgen er nog twee bergetappes.