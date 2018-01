'Coutinho betaalt 13 miljoen euro van megatransfer zelf'

De middenvelder wilde elk struikelblok omzeilen en ging met deze constructie akkoord, zo meldt de krant. Coutinho zou al tien miljoen euro hebben overgemaakt naar zijn oude club Liverpool en de rest wordt in de toekomst betaald.



De transferprijs zou omhoog zijn gegaan nadat Nike de overstap per ongeluk bekend maakte in een advertentie voordat de laatste details afgerond waren. Met de enorme transfersom is Coutinho na landgenoot Neymar de duurste voetballer ooit.



Coutinho heeft in Barcelona een contract getekend tot medio 2023 met een gelimiteerde afkoopsom van 400 miljoen euro. De Catalanen wilden de middenvelder afgelopen zomer al hebben, maar toen slaagde Liverpool er nog in de sterspeler te behouden. ,,We hebben er alles aan gedaan om hem op andere gedachten te brengen, maar het is zijn droom om in Barcelona te spelen", aldus Liverpool-trainer Jürgen Klopp.



Coutinho komt voorlopig echter nog niet in actie voor zijn nieuwe club. De Braziliaans international heeft een dijbeenblessure en moet nog zeker drie weken toekijken.