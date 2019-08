Coutinho wijst Tottenham af, Newcastle aast op Ibe

Keert Countinho terug naar Engeland of niet?

Het zou een spetterende last-minute-transfer zijn, maar de vraag is het of Philippe Coutinho. Barcelona zou de Braziliaanse stylist hebben aangeboden aan de Engelse top om hem voor een jaar te huren. Tottenham Hotspur leek in de race, maar volgens diverse Engelse media gaat het van een overeenkomst met de Spurs niet komen. De andere gegadigde de afgelopen 48 uur veelvuldig is genoemd, is Arsenal. The Gunners lijken zich nu echter vooral te concentreren op de komst van een andere Braziliaan: Chelsea-verdediger David Luiz.