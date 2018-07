CR7 op het veld bij Juve, Insigne geniet van vrije dag in Capri

Historie Johan Cruijff Schaal: SVV was de eerste, PSV is recordhou­der

18:47 De Johan Cruijff Schaal is de eerste prijs die er in het nieuwe seizoen te winnen is. Zaterdagavond (18.00 uur) is het zover. AD telt af naar de ontmoeting tussen kampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord in Eindhoven. Vandaag: de historie.