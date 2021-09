CR7 rijgt CL-records aaneen: Ronaldo nu op gelijke hoogte met Iker Casillas

Cristiano Ronaldo kan over twee weken op Old Trafford alleenheerser worden. Op 29 september ontvangt Manchester United dan het Spaanse Villarreal.



CR7 heeft al flink wat record in de Champions League in handen. Zo maakte hij de meeste goals (vanavond in Bern al zijn 135ste), de meeste goals in één CL-seizoen (17), is hij de enige speler die ooit elf CL-duels op rij scoorde en heeft hij de meeste treffers in finales in de Champions League op zijn naam (5).