Crash Albon en verdwaalde hond: Verstappen tweede achter Hamilton in incidentrijke vrije training

Nadat Verstappen in de eerste vrije training spinde (zonder al te veel schade), was het in de tweede vrije training zijn ploeggenoot Albon die de schijnwerpers op zich gericht kreeg. Echter niet in positieve zin. De coureur uit Thailand kondigde aan juist indruk te willen maken in de laatste drie races van het seizoen om zijn stoeltje bij Red Bull Racing veilig te stellen, maar tijdens de tweede vrije training moest hij zijn excuses aanbieden nadat hij was gecrasht: ,,Ik ben oké, sorry jongens", zei Albon, alvorens hij zelfstandig uit zijn wagen kon stappen.



Nadat de seinen weer op groen stonden, wapperde er echter snel wéér een rode vlag. Een verdwaalde hond liep op het circuit.



Nadat ook de hond was verdwenen, noteerde Hamilton de snelste tijd in het donker.