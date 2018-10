Crash op wielerbaan Apeldoorn is voor Amerikaanse baancommissaris ‘een groot zwart gat’

2 Maart dit jaar. Vijf dagen feest in Apeldoorn tijdens het wereldkampioenschap baanwielrennen in het Omnisportcentrum. Maar al op de derde dag wordt het WK overschaduwd door een flinke crash. De ervaren baancommissaris Andrew ‘Andy’ McCord stapt in een vlaag van verstandsverbijstering de baan op. De 59-jarige Amerikaan wil een helmvizier van de houten baan verwijderen, die na een botsing tussen twee baanwielrensters losschoot van een van de helmen. Maar McCord realiseert zich niet dat de wedstrijd nog niet is stilgelegd en ziet het aanstormende peloton vrouwen volledig over het hoofd. De op kop liggende baanrenster Xiaojuan Diao uit Hong Kong kan niet meer uitwijken, daar is de snelheid gewoonweg te hoog voor. En remmen zitten niet op de baanfietsen. De renster klapt met grote snelheid op McCord, die zelf plat op de baan terecht komt. De duizenden toeschouwers die getuige zijn vanaf de tribunes houden hun adem in, baanrensters slaan hun handen van schrik voor hun gezicht, hulpverleners reageren geschrokken, maar adequaat en snel.