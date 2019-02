Crash voor Gasly op tweede testdag Barcelona: ‘Ik zocht de limiet op en verloor de controle’

Door Arjan Schouten



Een schuiver met nog vijf kwartier te rijden en klaar was de eerste testdag van Pierre Gasly na 92 keer Circuit de Catalunya rond. In bocht 13 leek het erop dat hij links de kerbs raakte en zo de balans wat verloor. Glijdend door het grind parkeerde hij de RB15 zo vlak voor het einde van zijn eerste werkdag met de kont in de boarding. Na wat lang toch een vrij rimpelloze dag leek natuurlijk geen fijn einde aan de eerste kennismaking met zijn nieuwe auto, voor de ploegmaat van Max Verstappen. Heelhuids stond Gasly alweer in de paddock, toen zijn bolide afgedekt door een hoes kwam aangereden boven op een takelwagen. ,,Voor het eerst in de auto rijden was heel gaaf. Heel tof om na zo’n lange winter weer in de auto te klimmen,” zei Gasly kort na afloop van de tweede testdag. De 23-jarige Fransman reageerde ook nog kort op zijn crash. ,,Ik zocht de limiet op, ging er overheen en verloor de controle. Tja, dan is er weinig wat je nog kan doen.”