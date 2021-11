Cristiano Ronaldo flikt het wéér tegen Atalanta, Danjuma trefzeker voor Villarreal

Atalanta stond twee weken geleden met 0-2 voor tegen Manchester United, toen op Old Trafford. Helaas voor de formatie uit Bergamo werd het toen nog 3-2 dankzij de winnende goal van Ronaldo. Ook vanavond was de Portugese superster trefzeker. Hij maakte na een sublieme aanval vlak voor rust de 1-1 na een weergaloze assist van Bruno Fernandes nadat Josip Ilicic in de twaalfde minuut voor de 1-0 had gezorgd.



In tegenstelling tot het vorige onderlinge treffen leek de goal van Ronaldo deze keer niet voor minimaal een punt te zorgen voor The Red Devils. Het was namelijk Duván Zapata die na rust de 2-1 maakte voor Atalanta Bergamo. Hoewel er door de VAR ongekend lang naar de goal werd gekeken, mocht Zapata uiteindelijk toch een feestje vieren. Een feestje dat nog gezelliger leek te worden toen die 2-1 ook in de 90ste minuut nog op het scorebord stond.



Maar het mocht wederom niet zo zijn voor Atalanta: met een schitterende poeier ramde Ronaldo in de 91ste minuut de 2-2 nog tegen de touwen. De ingevallen Donny van de Beek had vervolgens zelf nog dé held van de avond kunnen worden, maar de poging van de Nederlander werd nog net gekeerd.

Arnaut Danjuma

Door het gelijkspel tussen Atalanta en Manchester United staat het Villarreal van Arnaut Danjuma nu samen met Manchester United op zeven punten eerste in de groep, omdat Young Boys met 2-0 werd verslagen in het Estadio de la Ceramica. De Oranje-international maakte zijn zevende goal in Spaanse dienst. Na de 1-0 van Étienne Capoue in de eerste helft bepaalde Danjuma vlak voor tijd de eindstand op 2-0.

Volledig scherm Arnaut Danjuma. © AP

Juventus

In de groep waarin Hakim Ziyech eerder op de avond Chelsea aan een 0-1 zege hielp op Malmö FF won Juventus, met Matthijs de Ligt negentig minuten binnen de lijnen, alweer de vierde Champions League-wedstrijd op rij. Juventus, dat met een negende plek in de Serie A voor geen meter draait, is in het miljardenbal niet te kloppen. Na zeges op Malmö FF (3-0), Chelsea (1-0) en Zenit Sint-Petersburg (1-0) werd laatstgenoemde club vanavond voor de tweede keer verslagen.



Paulo Dybala was twee keer trefzeker terwijl Leonardo Bonucci met een ongelukkige eigen goal voor de 1-1 had gezorgd. Na de 2-1 van Dybala, uit een penalty die twee keer genomen mocht worden, was het Federico Chiesa die de 3-1 verzorgde. Door goals van Álvaro Morata en Sardar Azmoun werd het ook nog 4-1 en 4-2. Door de zege is Juventus verzekerd van een plek in de achtste finale.

Volledig scherm Juventus viert de overwinning. © AFP

Groep G

In Groep G, de groep waarin VfL Wolfsburg eerder op de avond met 2-1 won van Red Bull Salzburg, ging Sevilla verrassend onderuit in eigen huis tegen het Sven Botman-loze Lille. De Franse kampioen, in het huidige seizoen slechts twaalfde in de Ligue 1, wist een 1-0 achterstand om te keren. Na de openingsgoal van Lucas Ocampos benutte Jonathan David vlak voor rust een penalty, waarna zes minuten na rust de 1-2 viel via Jonathan Ikoné. De spanning is daardoor om te snijden in die groep met Red Bull Salzburg op zeven punten, Lille en VfL Wolfsburg op vijf en Sevilla op drie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.