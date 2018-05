Cross strijdt voor play off-plaats tegen Van Gerwen

De kraker van vanavond zou een voorbode kunnen zijn voor de finale, want als er geen verschuivingen meer plaatsvinden in de rangschikking zouden Cross en Van Gerwen elkaar pas weer tegen kunnen komen in de finale. Cross, na zijn titel op het WK de voornaamste uitdager van Van Gerwen, spreekt regelmatig een aanval op de heerschappij van de Nederlander uit, maar blijft ook respect tonen. ,,Het is een grote uitdaging”, zegt Cross in aanloop naar de wedstrijd in Birmingham. ,,Hij is de nummer 1 van de wereld om een reden en ik zal heel goed moeten spelen om hem te verslaan.”