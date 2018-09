Cruciale week vormt voor Ajax en Ten Hag een nieuw startpunt

Door Daniël Dwarswaard



Even voor zeven uur morgenavond kijkt Erik ten Hag om zich heen in de Johan Cruijff Arena. Het stadion zal weer kolken zoals dat kan op een Europese avond. Daar kan de trainer van Ajax stilletjes maar intens van genieten, vertelde Ten Hag over de eerdere wedstrijden tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev.



Hier is waar hij als trainer wilde komen, hier is ook waar de club weer wilde zijn. Hier, dat is de Champions League. Een nieuw startpunt tegelijkertijd. Zo kun je de komende week van Ajax hoe dan ook bekijken. Ten Hag heeft na een uiterst stroef eerste halfjaar een winnend elftal van Ajax gemaakt, nu hij zelf een stem had in de samenstelling van de selectie. Bovendien kon hij dit seizoen een volledige voorbereiding draaien.



Dat Ajax zich überhaupt kwalificeerde voor de Champions League is na drie voorrondes een prestatie op zich. Maar tegelijkertijd begint Ajax ook weer op nul. De komende week met cruciale wedstrijden tegen AEK Athene en PSV als nieuwe meetmomenten, bij een club waar de scepsis en de negativiteit nooit ver weg is. Vooral richting de trainer.