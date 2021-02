CSKA Moskou bestraft voor wangedrag fans in duel met Feyenoord

Australian Open Vlak voor nieuwe lockdown zien extatische Aussies idool Kyrgios na heerlijke clash sneuvelen

15:05 Met nog een paar uur voor het ingaan van de zoveelste harde lockdown lieten de Australische tennisfans zich in Melbourne nog één keer helemaal gaan. Ze leken hun idool Nick Kyrgios aan een fraaie overwinning op Dominic Thiem te helpen. Maar de Oostenrijker was in de derderondepartij net wat degelijker en redde het ternauwernood: 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.