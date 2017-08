Cummings verlengt contract bij Dimension Data

Viviani klopt Bouhanni in Poi­tou-Cha­ren­tes

12:16 Elia Viviani heeft vandaag de korte ochtendetappe gewonnen in de Tour du Poitou-Charentes. Na een vlakke rit over 94,7 kilometer, van Vouillé naar Neuville-de-Poitou, was Viviani deze keer sneller dan Nacer Bouhanni. De Fransman van Cofidis moet ook zijn leiderstrui afstaan aan Viviani, die nu twee van de drie etappes heeft gewonnen.