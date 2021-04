CyclingClassNL: nieuwe samenwerking om wielertalent te vinden

Team Jumbo-Visma, de KNWU en NOC*NSF slaan de handen ineen. Onder de naam CyclingClassNL willen de drie partijen jong wielertalent vinden en begeleiden. Het is de eerste keer dat commerciële en publieke partijen samenwerken in talentontwikkeling.

Soms is het net alsof de plaat blijft hangen. Het Wilhelmus, elke keer opnieuw. Of er nu mannen en vrouwen door de modder, op de wielerbaan of op de weg fietsen: er wint er wel héél vaak eentje in een oranje shirt - of eentje in het shirt van een Nederlandse ploeg. Hiep hoera in de gloria - het lijkt soms alsof het niet op kan.

Maar dat is schijn.

Quote Het Nederland­se wielrennen heeft er nog nooit zo goed voorge­staan Maurits Hendriks Zo goed als het gaat aan de bovenkant van de piramide, zo slecht gaat het aan de onderkant. Het afgelopen decennium is de aanwas van jong talent in het wielrennen langzaam maar zeker aan het opdrogen. Vooral in de leeftijdsgroep tussen 14 en 18 laat zich dat voelen: de vijver van nieuwelingen en junioren loopt leeg. In de woorden van Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU: ,,We zien al jaren dat het aantal licentiehouders bij de nieuwelingen en junioren terugloopt, vooral in de wegdisciplines. Als dat doorgaat, dan stopt de instroom aan de onderkant.”

Lorena Wiebes en Marianne Vos na wéér een Nedertlands wielersucces.

Twee jaar geleden startte Jumbo-Visma om die reden de Jumbo-Visma Academy - een initiatief dat erop gericht is om meer pubers te interesseren voor wielrennen. Nu slaat het team ook de handen ineen met de KNWU én NOC*NSF om méér talentvolle renners door heel Nederland te begeleiden. CyclingClassNL is erop gericht om de vijver te vergroten én om renners tussen de 14 en 18 te begeleiden.

Het idee komt uit de koker van Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. Hendriks: ,,Het Nederlandse wielrennen heeft er nog nooit zo goed voorgestaan. Maar tegelijkertijd vraag je je dan ook af: hebben we voldoende in de pijplijn om dat succes in de toekomst te garanderen? Kunnen we iets verzinnen dat een extra impuls geeft? Ik heb er Richard (Plugge, manager van Jumbo-Visma) over gebeld. We waren er snel uit dat we de handen beter ineen kunnen slaan. Het doel is niet alleen die paar pareltjes eruit halen. Vroeger dacht ik over de link tussen top- en breedtesport: het zal wel. Maar ik heb de laatste jaren toch langzamerhand geleerd dat het anders in elkaar zit, dat je met elkaar grote groepen moet aanspreken. Het is net zo belangrijk dat veel mensen recreatief hard fietsen dan alleen die paar toptalenten. Die ga je namelijk ook niet vinden als de sport niet in de breedte, op dorps- en verenigingsniveau, in beweging blijft.”

Quote We investeren expertise, mankracht en tijd Richard Plugge

CyclingClassNL is geen aparte ploeg, maar een stichting vanwaaruit trainers en coaches talenten op dagelijkse basis begeleiden in alle wielerdisciplines - dus ook in het veld, op de mtb, op de baan en de BMX. Voor de wegrenners en -rensters is het doel om ze af te leveren bij een opleidingsploeg uit het continentale circuit - het derde profniveau. Als ze zich daar goed genoeg ontwikkelen, komen ze in aanmerking voor ploegen op de hoogste niveaus. Maar het betekent niet dat ze automatisch voor Jumbo-Visma kiezen.

Uniek

Richard Plugge: ,,Dat is niet onze insteek, nee. Met dit plan willen we jongere wielrenners naar een hoger niveau tillen. Het is niet bedoeld voor Jumbo-Visma, maar voor het hele Nederlandse wielrennen. Als ze gaan BMX’en of voor Team DSM kiezen: ook goed. We hebben een gesprek gehad met Iwan Spekenbrink: die staat er ook helemaal achter. Wat wij doen, als ploeg? We investeren expertise, mankracht en tijd. We zitten er niet in voor de korte termijn, we gaan niet over een jaar of vier stoppen. Dit is de nieuwe manier van samenwerken.”

Het is de eerste keer in de Nederlandse sport dat publieke en private partijen op deze manier samenwerken om talent op te leiden. Hendriks: ,,Dit is uniek. Van onze kant waren er ook best wel wat gefronste wenkbrauwen: ga je in zee met een commerciële partij? Maar dat vind ik ergens wel kortzichtig. Ik vind Jumbo-Visma vooral een professionele partij. Zij hebben impact, kennis en uitstraling, dat is wat we nodig hebben.”

De samenwerking met Jumbo-Visma in het wielrennen zorgt volgens Hendriks ook voor nieuwe mogelijkheden in andere sporten. ,,Dat zou ik geen rare gedachte vinden. We moeten nadenken over nieuwe initiatieven, over manieren om meer middelen te vinden voor de sport. Niet alleen ons handje ophouden bij de Rijksoverheid, maar kijken naar nieuwe ideeën. We kunnen de lessen die we uit dit project halen uitrollen bij andere sporten. De deur staat open voor andere sporten, voor andere bedrijven en ploegen. Ik zou zeggen: meld je aan de poort als je denkt dat je ook een idee hebt.”