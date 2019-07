Cyriel Dessers van FC Utrecht naar Heracles

Heracles wilde Dessers gisteren al presenteren tijdens de spelerspresentatie van de open dag - de spits was nota bene in de buurt van het stadion - maar kreeg de verrassing net niet voor elkaar.



Dessers wordt in Almelo de vrijwel zekere vervanger van Adrian Dalmau, die vorig jaar negentien keer scoorde en weg wil. De aanvaller uit België speelde sinds 2017 bij Utrecht, daarvoor kwam hij uit voor NAC Breda. Daar scoorde hij 22 keer in 36 duels. In Utrecht was vooral zijn eerste seizoen goed, afgelopen winter raakte hij geblesseerd.