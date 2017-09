D'Hoore is weer de sterkste in Madrid Challenge

dubbelspel Hingis pakt tweede titel deze US Open

21:24 Martina Hingis heeft op de laatste dag van de US Open in New York ook de titel in het dubbelspel veroverd. Met haar tennispartner Chan Yung-jan uit Taiwan bleef de 36-jarige Zwitserse in de finale het Tsjechische duo Lucie Hradecka/Katerina Siniakova simpel de baas: 6-3 6-2. Voor Hingis was het haar 25ste titel in het Grand Slam-circuit.