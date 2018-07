D'Hoore is Wild te snel af in Giro Rosa

Visconti blijft Kreder en Duijn net voor in Oostenrijk

16:27 De Italiaanse wielrenner Giovanni Visconti heeft de tweede etappe in de Ronde van Oostenrijk op zijn naam geschreven. De 35-jarige renner van Bahrain-Merida bleef in het sprintje bergop in Fulpmes de Nederlanders Michel Kreder en Huub Duijn voor, die respectievelijk als tweede en derde over de streep kwamen.