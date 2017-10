Dag 2: Kramer vs. Bergsma, gehavende Wüst en sprinters

Door Tim Reedijk Sven Kramer verloor gisteren op de 1500 meter zijn titel aan Koen Verweij, maar daar leek ’s lands beste schaatser niet zo mee te zitten. Zijn beste afstanden moeten nog komen – te beginnen met de 5000 meter die vanmiddag omstreeks 14.00 uur als eerste op het programma staat. Het is tevens de eerste officiële confrontatie van dit olympisch seizoen tussen Kramer en Jorrit Bergsma, zijn grootste uitdager op de langere afstanden. Hoewel voor de Fries de meeste druk op de Olympische Spelen in Pyeongchang op de 10 kilometer ligt, is uiteraard ook de 5 kilometer een speerpunt. Vorig jaar troefde hij Bergsma op de NK afstanden op die afstand ruimschoots af (6.14,17 om 6.18,08) terwijl hij ook op de WK in Zuid-Korea de betere van de twee was. Bergsma zal in goeden doen moeten zijn om Kramer – die al sinds 2013 nationaal goud op de 5000 pakt – te kloppen. Kramer op zijn beurt zal er veel aan gelegen zijn om zijn tiende Nederlandse titel op de 5000 meter binnen te slepen. De concurrentie is gewaarschuwd: Kramer verpulverde in Inzell al het baanrecord op die afstand.

Blessure

Na de 5000 zijn de vrouwen aan de beurt op de 1500 meter. De grote vraag is: hoe is Ireen Wüst de nacht doorgekomen? Ze verloor gisteren haar gouden reeks op de 3000 meter aan de verrassende Antoinette de Jong, maar we kunnen niet om de blessure van de viervoudig olympisch kampioen heen. Wüst, regerend en zevenvoudig Nederlands kampioen op de 1500 meter, kampt met een lichte buikspierblessure en was gisteren niet teleurgesteld, maar opgelucht na haar verlies. ,,Ik heb een paar dagen gedacht dat het ook de andere kant op zou kunnen vallen door mijn blessure.” Daarom is het allesbehalve vanzelfsprekend dat de Brabantse haar titel prolongeert. Wel koos ze er bewust voor om deze wél te rijden, waar ze de 500 meter gisteren liet schieten en ook haar twijfels uitte over de 1000 meter van morgen. Ze heeft in elk geval geduchte concurrentie, onder anderen in de persoon van Jorien ter Mors die gisteren overtuigend naar de Nederlandse titel op de 500 streed.

34,66

En dan hebben we nog de mannelijke sprinters, die als afsluiter van dag 2 de 500 meter gaan rijden. Vorige week zette regerend kampioen Dai Dai Ntab alvast de toon door de klok al op 34,66 stop te zetten bij een trainingswedstrijd in Thialf. Is dat een voorbode voor zijn sprint van vanmiddag? Als de concurrentie ergens moordend is, is dat wel op deze afstand. Want ook Kai Verbij, die bij de Holland Cup I in Deventer weer sneller was dan Ntab, zal een gooi naar de nationale titel doen. En vlak vooral de broertjes Mulder niet uit.



De openingsdag in Thialf heeft aangetoond dat niets vanzelfsprekend is bij deze NK. Nu is het aan de schaatsers.



Bekijk de startlijsten van de 5000 meter mannen, de 1500 meter vrouwen en de 500 meter mannen.