Dagelijks 30.000 tennisfans welkom op Australian Open

Oud-voetbal­baas El Salvador uitgele­verd aan VS in corruptie­zaak

29 januari Reynaldo Vasquez, een oud-voetbalbaas van El Salvador, is uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De bestuurder die tussen tussen 2009 en 2010 de nationale voetbalbond leidde, is in de VS in 2015 aangeklaagd in verband met de grootschalige corruptiezaak bij wereldvoetbalbond FIFA.