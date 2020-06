Dai Dai Ntab: ‘Ik denk dat het goed is om weer een beetje onzeker te worden’

Dai Dai Ntab was klaar voor een nieuw avontuur, voor onzekerheid en een andere omgeving. De sprinter over zijn overstap van Reggeborgh naar het team dat jarenlang de grote concurrent was. ,,Ik hoop dat het een heel vruchtbaar avontuur wordt en dat ik er alles uit kan halen.”

Door Lisette van der Geest



Laatst, op de skeelerbaan, trok Dai Dai Ntab voor het eerst ‘dat gele jumbopakkie’ aan. Strakke korte broek, korte mouwen, lycra dat strak om zijn bovenlijf trekt, rits aan de voorkant - ,,nog geen schaatspak natuurlijk, maar het komt wel in de buurt. Dus ja, dat voelde wel even gek”, zegt de 25-jarige sprinter. In april maakte hij de overstap, van Reggeborgh en bijbehorende groene kledij naar het zwart met geel van de ploeg die altijd de grootste Nederlandse concurrentie was.

,,Maar”, zegt hij over zijn nieuwe kleding, ,,Het begint nu rustig te wennen.” Inmiddels traint de drievoudig Nederlands kampioen op de 500 meter ruim twee maanden bij Jumbo-Visma. De formatie waar ook Kai Verbij vanuit Reggeborgh naar overstapte. ,,Ik denk dat we saamhorigheid meenemen”, zegt Ntab.



Hij was in april onderdeel van een soort stoelendans in het schaatsen. Met eerst het nieuws dat Kjeld Nuis onverwachts de overstap van Jumbo-Visma naar Reggeborgh ging maken en vervolgens de transfer van Ntab en Verbij.

Quote Ik wil gewoon olympisch goud winnen over twee jaar, vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt. Dai Dai Ntab

,,Kjeld vertraagde het proces voor mij een beetje”, zegt Ntab. Zijn management had eerder al contact met Jumbo-Visma. ,,En dat balletje ging vrij snel rollen. Ik stond nog onder contract, maar ik dacht wel: als dat juridische stukje groen licht krijgt, dan wil ik het avontuur wel aangaan. Ik was eigenlijk al zover dat ik er een klap op wilde geven.”



Maar toen kwam de mededeling van Nuis. Ntab: ,,Ik dacht: als ik naar Jumbo ga, is dat misschien ook wel omdat ik met Kjeld wil trainen. Maar uiteindelijk ging ik ervan uit dat ik mezelf moet verbeteren, dat met wie ik train een tweede is, niet primair is aan de keuze voor een ploeg. Daarna kwam Kai er ook nog eens bij, wat het voor mij alleen maar mooier maakte. Ik zit nu qua trainingspartners en programma in een perfecte omgeving.”

Volledig scherm © EPA

Verandering

Ntab zegt wat elke hoofdrolspeler uit die eerder genoemde stoelendans zegt: na langere tijd bij dezelfde trainer en dezelfde ploeg is het tijd voor verandering. Twee jaar voor de Olympische Spelen is nog ruimschoots voldoende om te wennen aan een nieuw programma en een vruchtbare samenwerking op te starten. ,,En zo’n kans krijg je niet heel vaak in je carrière. Dit was voor mij het moment. Ik wilde iets nieuws, moest iets doen om me verder te ontwikkelen en Jumbo is dan de beste optie natuurlijk. Ik wil gewoon olympisch goud winnen over twee jaar, vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt.”



Ntab werkte zes jaar samen met trainer Gerard van Velde. In die periode beleefde hij hoogtepunten, met titels op meerdere NK’s, eremetaal bij wereldbekerwedstrijden, maar ook een groot dieptepunt: diskwalificatie na twee valse starts tijdens het olympisch kwalificatie toernooi in 2017, terwijl hij op de 500 meter een van de voornaamste kandidaten was voor een ticket.



,,Na het OKT en na het jaar van de Spelen heb ik ook contact gehad met Jumbo, toen dacht ik ook al dat het misschien goed zou zijn een stap te maken, alleen had ik toen ook heel erg het gevoel dat ik iets wilde bewijzen. Het was voor mij een dramatisch jaar en ik wilde er nog alles uithalen. Maar nu ben ik toe aan een nieuw avontuur, een nieuwe route, misschien ook wel aan een nieuwe trainer en een andere trainingsgroep. Ik was er zelf klaar voor en twee jaar voor de Spelen is het beste moment.”

Volledig scherm Dai Dai Ntab in het groen van Reggeborgh © BSR Agency

Conditionele aanpak