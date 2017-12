Dai Dai Ntab na drama op 500 meter: Ik heb geen oog dichtgedaan

Met ‘dit’ doelt de sprinter van Team Plantina natuurlijk op de voor hem dramatische ontknoping van de 500 meter op het Olympisch Kwalificatietoernooi, gisteravond. Met twee valse starts werd Ntab uit de race geschoten en viel zijn droom in duigen.



De uren daarna kwamen alle denkbare emoties voorbij. ,,Eerst was ik boos, zeg maar woedend. Zo heb ik mezelf nooit gezien. Daarna werd ik verdrietig en kwamen de tranen. En vervolgens was ik leeg, sprakeloos en besluiteloos. Ik heb eerst met vrienden, familie en mijn vriendin doorgebracht en ben daarna naar het hotel gegaan. Daar sprak ik met mijn coach Gerard van Velde, die hard was in zijn oordeel en zei dat ik twee fouten had gemaakt die je absoluut niet mag maken. En daar heeft hij gelijk in. Met het bagatelliseren van de situatie, of er licht over spreken, heb ik niets. Ik moet de hand in eigen boezem steken. Ik ben iemand die veel fouten maakt, maar daar ook altijd van leert. De komende jaren ga ik laten zien wat ik echt waard ben.”



Morgen hoopt Ntab nog een ‘steengoede’ 1000 meter te rijden. ,,Nu opgeven of in de teleurstelling blijven hangen, daar koop ik niets voor. Misschien lijkt het alsof ik de knop nu snel heb omgezet, maar begrijp me niet verkeerd, dit doet enorm veel pijn. Ik heb niet alleen mezelf tekort gedaan, ook de mensen om me heen, mijn ploeggenoten, de coaches, de sponsor. Ik hoor gewoon op de Spelen thuis. En dat ga ik komende jaren laten zien.”