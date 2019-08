Dak AZ-stadion naar beneden gedrukt door harde wind, dakconstructie was al verzwakt

UpdateHet dak van het AFAS Stadion in Alkmaar, het stadion van voetbalclub AZ, is ingestort doordat de harde wind het naar beneden drukte. De dakconstructie was niet berekend op zo’n neerwaartse windbelasting. Bovendien waren lasverbindingen in de draagconstructie te dun en was de constructie door eerdere stormen al verzwakt.

Er was veel mis met het dak van het stadion van AZ toen het op 10 augustus instortte. Dat bleek vanmiddag tijdens de persconferentie die de club gaf. Op die persconferentie gaf algemeen directeur Robert Eenhoorn van de club tekst en uitleg over de gevolgen van de club.

Directeur Erik Middelkoop van Royal Haskoning, het ingenieursbureau dat onderzoek deed naar het instorten van het dak, was aanwezig. Hij stelt dat de verbindingen van de spanten niet goed was ontworpen. Dat de lassen niet sterk genoeg waren en waarschijnlijk te dun uitgevoerd. De constructie was ook al verzwakt door eerdere stormen. De storm op die bewuste 10 augustus bleek genoeg om het dak te laten instorten. Dat had niet te maken met de zonnepanelen die op het dak waren aangebracht. De conclusie van het ingenieursbureau is een voorlopige. In het eerste kwartaal van 2020 wordt er een definitief rapport uitgebracht. Dan is er ook een benodigd windtunnelonderzoek gedaan. Uit de jaarlijkse inspectie van het stadion was er van de gebreken aan het dak niks te merken.

Robert Eenhoorn (AZ) en Erik Middelkoop (RHDHV) tijdens de persconferentie in het AFAS stadion van voetbalclub AZ Alkmaar.

AZ-directeur Eenhoorn weet nog niet wanneer AZ weer kan voetballen in het eigen stadion. ,,Dat moeten we bepalen met de mensen die het overgebleven dakgedeelte gaan slopen. Die zullen bepalen hoe lang het duurt.” De Europese wedstrijden die AZ moet spelen in de Europa League worden sowieso in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag gespeeld. Waar de rest van de wedstrijden zullen worden gespeeld is nog niet duidelijk.

Wel is Eenhoorn duidelijk over de toekomst van het stadion. ,,Dat gaat verbeterd worden. We gaan de kap vervangen door een beter versie. Daarbij gaan we ook kijken naar constructies waarin de wind uit het stadion wordt gehouden. We kijken ook naar het eventuele doortrekken van de tribunes in de hoeken. We willen nu twee stappen vooruit maken, in plaats van één naar achter. Al zijn daar nog wel vergunningen voor nodig.”