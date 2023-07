Daley Blind (33) tekent tweejarig contract bij Spaanse middenmoter Girona FC

Girona opent het nieuwe seizoen in de Spaanse competitie op 13 augustus met de uitwedstrijd bij Real Sociedad, dat het afgelopen jaar ook hengelde naar de diensten van Blind. In de voorbereiding speelt Girona nog oefenwedstrijden tegen Andorra FC, Sheffield United en Blackburn Rovers.



,,De nieuwe aanwinst van Girona valt op als een zeer veelzijdige voetballer op het veld, aangezien hij kan fungeren als linksback, als controlerende middenelder en als centrale verdediger. Een scala aan opties voor coach Míchel, waardoor hij een prioriteit is geworden voor onze club. Naast dat hij een ervaren speler is, blinkt Blind uit als een zeer tactisch intelligente voetballer en een speler met een balbehandeling die perfect aansluit bij het voetbalidee van de club", zo is in het Catalaans te lezen op de site van Girona, een stad met ruim 150.000 inwoners zo'n honderd kilometer ten noorden van Barcelona.

Girona speelt haar thuiswedstrijden in het Estadi Montilivi, waar plek is voor 11.810 toeschouwers. De club is sinds augustus 2017 voor 47 procent in handen van de City Football Group, dat na Manchester City nog veel meer clubs in handen kreeg. Míchel, die eerder succesvol was bij Rayo Vallecano en Huesca, is sinds 2021 de trainer van Girona.

Blind kwam het afgelopen halfjaar uit voor Bayern München. De linksbenige verdediger kwam in januari over van Ajax. Bij de recordkampioen van Duitsland was hij een transfervrije aanvulling in de selectie, nadat Lucas Hernández langdurig geblesseerde raakte op het WK in Qatar. Blind kwam uiteindelijk tot vijf wedstrijden. Over een eventueel langer verblijf is niet meer gesproken.

Zijn transfervrije status bood Girona de uitgelezen kans om de 101-voudig international van Oranje binnen te halen. Meerdere clubs hadden interesse in Blind, waaronder de Belgisch kampioen Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Maar Blind nam de tijd om een keuze te maken en nu wordt dus de nummer tien van Spanje zijn nieuwe werkgever.

Voor de 33-jarige verdediger is het zijn vijfde profclub uit zijn loopbaan. Eerder stond hij ook onder contract bij Manchester United en FC Groningen (op huurbasis).

