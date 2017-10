Dalfsen uitgeschakeld in EHF CUP

Vorige week zaterdag verloor de ploeg van coach Monique Tijsterman in eigen huis al met 28-32, waardoor vanavond in Most met vijf doelpunten verschil gewonnen moest worden. Dalfsen kwam echter geen enkel moment in de buurt van een overwinning. Al vanaf het begin was duidelijk dat Banik Most de sterkste van de twee ploegen was en dat er voor Dalfsen niets te halen viel.