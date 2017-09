Dalfsen wint eerste competitiewedstrijd na moeizame eerste helft

,,Jammer dat er zo’n slechte eerste helft nodig was om de tweede helft goed te spelen", vatte Dalfsen-coach Monique Tijsterman na afloop de wedstrijd tegen E en O samen. ,,Ik hoopte dat we op een andere manier aan deze wedstrijd zouden beginnen.”

In de eerste helft stond thuisploeg E en O, die vorig jaar ternauwernood degradatie wist te ontlopen, regelmatig op een voorsprong van twee doelpunten. Tijsterman weet dat vooral aan onderschatting bij haar speelsters. ,,Het was echt voor een groot deel mentaal. We waren steeds net een stapje te laat en hadden geen focus.”

Geen schijn van kans

Na een 16-18 ruststand wist Dalfsen zich goed te herstellen. ,,Toen hebben we als collectief beter gespeeld en werden de opdrachten goed uitgevoerd. We stonden in de dekking niet meer als eilandjes zoals in de eerste helft. Je ziet dat E en O dan geen schijn van kans maakt.”

Tijsterman beschouwt dit als een goede les voor andere eredivisiewedstrijd waarin Dalfsen de favoriet is. ,,We weten nu dat we altijd de focus moeten houden en het met elkaar moeten doen en niet individueel. Wat dat betreft was de eerste helft een goede leerschool.”

Keepster Yara ten Holte bekeek de wedstrijd vanaf de tribune. ,,Dat was meer uit voorzorg, omdat ze een beetje last had van haar lies. We zijn sowieso van plan om de meeste eredivisieduels met twee in plaats van drie keepsters op pad te gaan, zodat we een extra speelster speeltijd kunnen geven”, verklaart Tijsterman.

Blessure

Ana Pavkovic kampt met een enkelblessure en is volgens verwachting wel bij de Europese wedstrijd tegen Banik Most op 14 oktober. Verder ontbraken ook Lisa Oosterwijk, Jill Huizing en Britte Wilmink.

Morrenhof Jansen Dalfsen – E en O 28-45 (16-18)