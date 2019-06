Dalmau wil niet op elftalfoto Heracles, Grot ziet met Vitesse droom uitkomen

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Grot ziet jongensdroom uitkomen

De transfer van Jay-Roy Grot naar Vitesse is rond. De Arnhemse club huurt de aanvaller voor komend seizoen van Leeds United. De eredivisionist heeft bij de overeenkomst geen optie tot koop bedongen. Grot (21) is een geboren en getogen Arnhemmer. Hij voetbalde in de jeugd bij Vitesse 1892 en ESA. Maar hij genoot zijn profopleiding bij NEC.

Nadat hij in 2017 doorbrak bij NEC, werd hij opgepikt door Leeds United. Grot staat nog tot juli 2021 onder contract bij de Engelse club. Maar voor komend seizoen komt hij op Elland Road niet in de plannen voor. Vorig seizoen werd de aanvaller al verhuurd aan VVV-Venlo. In 33 competitieduels bij de Limburgse club maakte Grot zes goals.

Dalmau zorgt voor onrust in Almelo

Het maken van de elftalfoto bij Heracles leverde vrijdagmiddag nogal wat gedoe op. Adrian Dalmau ging namelijk in protest en weigerde op de foto te gaan. Alexander Merkel deed dat wel, maar vertrok na het nemen van de foto ook. Beide spelers willen vertrekken.

Dalmau liep voor het maken van de foto weg. ,,En dat keuren wij niet goed”, aldus technsich manager Tim Gilissen. De Spaanse aanvaller heeft op de eerste training een transferverzoek ingediend bij de Almelose club. Heracles heeft echter nog geen concreet bod ontvangen. Er is wel interesse van een nog onbekende club, maar het verschil tussen vraag en aanbod is volgens Gilissen nog veel te groot. Dalmau is het daar niet mee eens. ,,Adrian heeft nog een contract voor twee jaar en daar houden wij hem aan”, reageert Gilissen.

Alexander Merkel is in onderhandeling met een club en wil weg. Heracles is er nog niet uit met die club, maar zijn vertrek is dichterbij dan een vertrek van Dalmau.

Volledig scherm Adrian Dalmau. © BSR Agency

Spits van Watford op weg naar Nederland

Jerome Sinclair zou een nieuwe spits van een Nederlandse club moeten worden. Als we de Witney Gazette moeten geloven. Volgens de trainer van Oxford United komt de aanvaller deze kant op. ,,We hebben alles gedaan wat we moesten doen. We hebben zelfs meer geboden dan de Nederlandse club, maar hij komt niet nog een keer naar ons toe.” Sinclair staat onder contract bij Watford, maar kwam afgelopen halfjaar op huurbasis uit voor Oxford.

Snelle trainerswissel bij Nottingham Forest

Volledig scherm Sabri Lamouchi. © AFP Nottingham Forest maakte vanmiddag het ontslag van Martin O’Neill bekend. De 67-jarige coach uit Noord-Ierland was slechts negentien wedstrijden coach van de club uit het Championship. Hij won acht wedstrijden en verloor acht wedstrijden. Slechts zestien minuten nadat Forest het vertrek van O’Neill had gecommuniceerd, maakte de club ook direct bekend dat Sabri Lamouchi zijn opvolger is. De 47-jarige Fransman was eerder coach van Ivoorkust, El Jaish (Qatar) en Stade Rennes. Hij neemt zes stafleden mee naar Forest, dat afgelopen seizoen negende werd in het Championship.

Ødegaard voor twee jaar naar Real Sociedad

De toekomst van Martin Ødegaard ligt niet in Leverkusen, maar in het Baskenland. Marca meldt dat Real Sociedad op het punt staat de creatieve Noor voor twee jaar te huren van Real Madrid. Volgens de krant prefereert Ødegaard een verblijf in Spanje boven Duitsland.



Ødegaard kon aanvankelijk ook rekenen op de interesse van Ajax, maar dat gaf de hoop op zijn handtekening eerder al op. De Noor maakte in 2015 de overstap van zijn thuisland richting de Spaanse hoofdstad. Real Madrid verhuurde hem daarna eerst aan SC Heerenveen en een jaar later aan Vitesse.

Volledig scherm Martin Ødegaard in actie voor het Noorse elftal. © BSR Agency

Fiorentina frontrunner voor handtekening De Rossi

Daniele De Rossi nam vorige maand na 616 wedstrijden in 17 seizoenen dienstverband afscheid van AS Roma. Van stoppen wil de 35-jarige middenvelder echter niets weten. Meerdere clubs zouden in de running zijn voor de handtekening van De Rossi en Corriere dello Sport meent nu te weten wie de favoriet is: Fiorentina. De krant meldt dat de goede relatie met technisch directeur Daniele Pradè en trainer Vincenzo Montella de doorslag kunnen geven. Enkele alternatieven zouden AC Milan en Bologna zijn.

Volledig scherm Daniele De Rossi. © EPA

Groningen haalt Schreck

FC Groningen heeft Sam Schreck overgenomen van Bayer Leverkusen. De 20-jarige Duitse middenvelder ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de eredivisieclub.



Schreck maakte vorig seizoen voor het eerst deel uit van de A-selectie van Leverkusen. Hij kwam in de Europa League twee keer in actie in het eerste elftal. Schreck speelde meerdere wedstrijden voor nationale Duitse jeugdteams.



,,Sam is een veelzijdige middenvelder met een groot loopvermogen. Hij staat in Duitsland bekend als een groot talent”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen.

PSV rondt transfer Bruma af

PSV heeft de transfer van Armindo Bruma (24) afgerond. Hij trainde vrijdag nog niet mee, maar ging al wel op de foto met supporters. RB Leipzig moest nog een document opsturen, alvorens de Portugees kon trainen. Bruma is de derde aanwinst van PSV in deze zomer en het einde is nog niet in zicht. Daarnaast keerde Sam Lammers al terug vanuit Heerenveen, waar hij een seizoen op huurbasis speelde. De club wil ook snel de defensie versterken, nu Angelino en Daniel Schwaab zijn vertrokken.

Volledig scherm © Robby Illham

Guardiola wil Isco wel

Volledig scherm © AFP Met de komst van Eden Hazard lijkt er voor Isco geen toekomst meer bij Real Madrid. De creatieve aanvallende middenvelder, die net als Hazard bij voorkeur vanaf links speelt, is uit de gratie geraakt bij trainer Zinedine Zidane. Een oplossing lijkt echter in de maak voor Isco en Real Madrid. Pep Guardiola zou de 27-jarige middenvelder uit Benalmádena graag naar Manchester City willen halen. Real Madrid gaf deze zomer al 300 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, dus de 80 miljoen euro die het voor Isco kan krijgen zijn welkom.

Camacho van Liverpool naar Sporting

Rafael Camacho keert terug naar Sporting Lissabon. De 19-jarige middenvelder komt over van Liverpool, waar hij sinds 2016 onder contract stond.



Sporting betaalt volgens Portugese media 5 miljoen euro voor Camacho, die een verbintenis voor vijf jaar ondertekent. Camacho is afkomstig uit de jeugdopleiding van Sporting Portugal. Bij Liverpool deed Camacho afgelopen seizoen mee in één competitiewedstrijd en één bekerduel.

Sporting Clube de Portugal on Twitter ✈️ De regresso a casa. Bem-vindo, Rafael Camacho! 🦁 👉 https://t.co/dnD59ne5At #CamachoÉLeão

Ceballos wil niet weg bij Real Madrid

Dani Ceballos schittert deze maand namens Jong Spanje op het EK onder 21 in Italië, maar zijn toekomst bij Real Madrid is zeer ongewis. De 22-jarige middenvelder uit Utrera zou van trainer Zinedine Zidane mogen vertrekken bij De Koninklijke. De creatieve middenvelder maakte in de zomer van 2017 voor 16,5 miljoen euro de overstap van Real Betis naar Real Madrid, waar hij in 56 optredens tot vijf goals kwam. Zelf wil Ceballos echter niets weten van een vertrek, zo liet hij gisteravond na de 4-1 zege op Jong Frankrijk weten. ,,Ik wil helemaal niet verkocht worden. Ik wil me belangrijk en gewaardeerd voelen bij Real Madrid. Volgend seizoen wordt mijn beste seizoen,” zei hij.

Volledig scherm Dani Ceballos in actie voor Jong Spanje op het EK. © AFP

Bruma gekeurd door PSV

Als PSV en RB Leipzig op tijd al het papierwerk kunnen afronden, staat Armindo Bruma (24) vrijdag al op het trainingsveld van PSV. Waar Luuk de Jong mogelijk voor een bedrag tussen de 12 en 15 miljoen euro weggaat, komt de Portugees voor 12 miljoen euro terug.

Hij is gisteren medisch goedgekeurd en de presentatie volgt vandaag (vrijdag). De miljoenendeal kreeg eerder deze week in Lissabon al gestalte, toen Bruma zijn ja-woord aan PSV gaf. Met hem heeft PSV een extra optie voor de flanken en is er de mogelijkheid om Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano te vervangen.

PSV heeft ook interesse in Steven Berghuis van Feyenoord, maar op dit moment is het onduidelijk of het tot een transfer kan komen. Feyenoord zit qua transfersom erg hoog in de boom (15-20 miljoen euro) en PSV kan daar niet aan voldoen omdat de club de waarde van Berghuis lager acht. De aanvaller wordt later dit jaar 28 en de vraag is of hij over enkele jaren nog restwaarde heeft. Is dat niet het geval, dan moet PSV de transfersom grotendeels afschrijven.