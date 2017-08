Damir Dzumhur schrijft geschiedenis in Winston-Salem

De 25-jarige Dzumhur, nummer 67 van de wereld en op de deelnemerslijst voor het Challenger-toernooi van TEAN in Alphen aan den Rijn begin september, knokte zich langs de Brit Kyle Edmund. De Bosniër versloeg de aanstaande opponent van Robin Haase op US Open in drie sets: 1-6 7-5 6-3. ,,Voor een klein land als Bosnië is dit een geweldig resultaat'', jubelde Dzumhur. ,,Ik denk dat iedereen in Bosnië nog steeds wakker is omdat ze mijn partij hebben gekeken, dat maakt me heel trots.''



Dzumhur arriveerde pas maandag in Winston-Salem, nadat hij de week daarvoor de finale had bereikt van een challenger in de Dominicaanse Republiek. Na de eindstrijd van zaterdagavond moet hij snel door naar New York voor de US Open. ,,Ik was best moe, maar door de adrenaline voel ik dat niet meer.''