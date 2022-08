Daniel Ricciardo na dit seizoen weg bij McLaren: ‘Ik zal snel mijn toekomstplannen aankondigen’

McLaren bedankt Ricciardo, die ondanks de tegenvallende prestaties vorig jaar nog wel de GP van Monza op zijn naam schreef, via social media: ,,We bedanken Daniel voor zijn toewijding en bijdrages, inclusief de memorabele zege in Monza. We kijken ernaar uit om het seizoen met elkaar op krachtige wijze te beëindigen. We zullen de zege in Monza nooit vergeten.”

McLaren-baas Zak Brown heeft ook nog mooie woorden voor Ricciardo over: ,,Het is geen geheim dat we hoopten meer te kunnen bereiken samen, maar het was een hoogtepunt om hem als McLaren-coureur op de bovenste trede van het podium in Monza te zien staan. Hij is een geweldige aanwinst voor McLaren geweest en het was een genoegen om met hem samen te werken.”