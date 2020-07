Danielle Collins breekt coronaregels en moet toernooi verlaten

Sarri looft Ronaldo: ‘Hij is kampioen met z’n voeten én hoofd’

8:18 Met zijn twee doelpunten tegen Lazio (2-1) zorgde Cristiano Ronaldo er niet alleen voor dat Juventus de Italiaanse titel bijna binnen heeft, hij nestelde zich ook aan kop van de topscorerslijst in de Serie A. De Portugees kan de eerste voetballer worden die zich de topschutter mag noemen in drie van de vijf grote competities in Europa.