Danielle Collins zet opmars voort in Parijs

De 26-jarige Collins had het duel in twee sets kunnen beslissen, maar ze gaf in de tweede set een 3-0-voorsprong uit handen. In de derde set vielen zeven breaks te noteren. Bij 5-4 benutte Collins haar eerste wedstrijdpunt.



Collins, die tot dit jaar pas één partij had gewonnen op Roland Garros, baarde begin 2019 opzien door de halve finales te halen op de Australian Open. Later dat jaar maakte ze bekend dat ze al een tijdje last had van artritis, een vorm van reuma die voor pijnlijke en ontstoken gewrichten zorgt. "Ik ben ondertussen begonnen met een behandeling en ik ga deze uitdaging aan. Iedere dag dat je gezond bent, is een cadeau. Ik ben voor 100 procent gemotiveerd om te vechten, op en naast de baan", zei ze toen. Ze keert door haar sterke reeks in Parijs, inclusief haar overwinning op Jabeur, terug in de mondiale top 50.



Bij de laatste acht neemt ze het op tegen de als vierde geplaatste Sofia Kenin.