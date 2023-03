Daniil Medvedev dient Novak Djokovic eerste nederlaag van het jaar toe, Russisch onderonsje in finale

Femke Bol en Lieke Klaver overtui­gend naar finale 400 meter op EK indoor, Liemarvin Bonevacia redt het niet

Femke Bol is hard op weg naar haar derde gouden medaille op de Europese kampioenschappen indoor. De 23-jarige atlete uit Amersfoort won haar heat in de halve finales van de 400 meter in de Ataköy Arena van Istanbul in een tijd van 52,19. Ze ging duidelijk niet voluit.