Daniil Medvedev moet diep gaan voor plek in kwartfinales op Australian Open

Loeb in Monte Carlo met 47 jaar oudste winnaar in WK rallyrij­den

De Fransman Sébastien Loeb heeft op 47-jarige leeftijd de befaamde Rally van Monte Carlo op zijn naam geschreven. Hij is daarmee de oudste winnaar ooit van een rally in het wereldkampioenschap. Hij passeerde in leeftijd de Zweed Björn Waldegård, die in 1990 de Safari Rally van Kenia won op 46-jarige leeftijd.

23 januari