Daniil Medvedev tot en met US Open aanvoerder ATP-ranking door zege in halve finales Los Cabos

Daniil Medvedev heeft de finale bereikt van het toernooi van Los Cabos. De nummer 1 van de wereld won in de halve finales in twee sets van de als vierde geplaatste Miomir Kecmanovic uit Servië: 7-6 (0) 6-1. In de finale neemt hij het op tegen de als derde geplaatste Brit Cameron Norrie.

Door de finale in Mexico te halen verzekerde Medvedev zich van de nummer 1-positie in ieder geval tot en met de US Open, waar de Rus zijn titel verdedigt.

,,Het was een heel lastige partij”, zei Medvedev die in de eerste met 4-1 achter kwam. ,,Hij begon goed en tijdens de gehele eerste set hadden we eenzelfde niveau. Er waren zo veel spannende punten, zo veel punten waar ik het gevoel had dat ik op het randje stond. Maar de tiebreak ging geweldig.”

In de tweede set liep Medvedev uit naar 3-0 en die marge gaf hij niet meer weg. Na 1 uur en 27 minuten besliste hij de partij.

Norrie was in de andere halve finale in drie sets te sterk voor de als tweede geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime. De Brit, de nummer 12 van de wereldranglijst, won met 6-4 3-6 6-3.

Kyrgios voorbij ‘Van de Zandschulp-beul’

Nick Kyrgios bereikte op het toernooi van Washington de halve finales door af te rekenen met Frances Tiafoe. De Australiër won in een spannende partij na drie sets van de Amerikaan (6-7 (5) 7-6 (12) 6-2). Tiafoe had eerder op de dag nog Botic van de Zandschulp uitgeschakeld. Die partij was vanwege slecht weer onderbroken en moest eerst op vrijdag worden uitgespeeld.



Kyrgios neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Zweed Mikael Ymer. De andere halve finale gaat tussen de als eerste geplaatste Andrej Roeblev uit Rusland en de Japanner Yoshihito Nishioka.